«الأرصاد» يعرض تجربة الإمارات في أبحاث الاستمطار

أبوظبي (الاتحاد)

شارك المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، في أعمال اجتماع الخريف للاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين 2022 الذي أقيم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية مؤخراً، وذلك لاستعراض جهود الدولة الرائدة في مجال دعم الأبحاث العلمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالاستمطار.

كما عقد الفريق لقاءات عدة واجتماعات مثمرة مع أفراد المجتمع البحثي والخبراء البارزين من المؤسسات والجامعات العالمية كمؤسسة العلوم الوطنية في الولايات المتحدة، وجمعية الأرصاد الأميركية، ومركز أبحاث ناسا «أميس»، ومختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، وجامعة أوكلاهوما، وجامعة واشنطن، وجامعة إلينوي أوربانا شامبين، وجامعة هوكايدو في اليابان، وغيرها من المؤسسات البحثية الرائدة من حول العالم لاستعراض المجالات ذات الاهتمام البحثي المشترك.

كما التقى الفريق الدكتور لولين تشو، الحاصل على منحة الدورة الثالثة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والباحث في معهد «هوا شين تشوانغ تشي» للعلوم والتكنولوجيا في الصين، للتعرف على مستجدات مشروعه البحثي المبتكر الذي يركز على نهج جديد للاستمطار يعتمد على التجارب المخبرية المتقدمة والنماذج الرقمية الحديثة. وبالتنسيق مع سفارة الدولة في الولايات المتحدة، نظم فريق البرنامج لقاءً تعريفياً لعدد من الطلبة الإماراتيين الدارسين في مدينة شيكاغو لتعريفهم برؤية البرنامج وأهدافه وإنجازات الفائزين بمنحته على مدى الدورات السابقة. وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تأتي مشاركتنا في الاجتماع ضمن إطار التزامنا المتواصل بالعمل مع العلماء والخبراء من المنظمات الرائدة في أنحاء العالم من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على مستقبل الأرض والبيئة والموارد الطبيعية».