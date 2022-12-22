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تعاون بين «الكهرباء» و«أميركية الشارقة»

مشاركون في الورشة (من المصدر)
23 ديسمبر 2022 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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ناقشت ورشة العمل التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالشارقة، التحديات الحالية والمستقبلية والتوجهات البحثية في مجالات الطاقة والمياه خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة في المجال البحثي بهدف التطوير المستمر للمشروعات والخدمات التي تقدمها الهيئة، حضر الورشة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمهندسين والباحثين والمهتمين بالمشاريع البحثية.
وأوضحت المهندسة ميادة سالم البردان، مدير إدارة البحوث والدراسات بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية التي تسهم بدورها في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالات عمل الهيئة الفنية والتقنية والإدارية، ودعم مساعي الهيئة لتطوير جميع المجالات الإدارية والفنية والتخصصية، والحرص على تطوير المهارات والقدرات.
وأشارت إلى أن الورشة تضمنت عرضاً تعريفياً للطلاب والطالبات وهيئة التدريس بالجامعة عن الهيئة ونطاق عملها وأهم مشاريعها الحالية والمستقبلية، وتم خلال الورشة استعراض أهم الدراسات التي قامت بها الجامعة الأميركية فيما يتعلق بمجالات الطاقة مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، وعرض تقديمي من شركة «ديهيل ميترنق» التي تعتبر من إحدى شركاء الهيئة الاستراتيجيين، كما تم عرض تجربة مشروع تحويل عدادات المياه إلى ذكية.

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الجامعة الأميركية في الشارقة
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