أعمال البنية التحتية لأراض سكنية في غرب بني ياس

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام المقبل مشروع أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية أرقام (1,2,3a,3b) بحوض (A4) غرب بني ياس.

وطرحت البلدية مؤخرا مناقصة لتنفيذ المشروع في منطقة غرب بني ياس في الأراضي السكنية المحددة، وتنتهي مدة التقديم للمناقصة في الـ26 من الشهر الجاري.

ويشتمل المشروع على تطوير شبكات خط صرف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال مدنية، كهربائية وميكانيكية ضرورية لخدمات تصريف الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات، أعمال طرق متفرقة، الهندسة المرورية مثل تنفيذ ممرات آمنة لعبور المشاة، أعمال أرصفة، أعمال بلاط، إنارة شوارع. ومن ضمن المشاريع المستهدفة في منطقة بني ياس إنشاء 3 حدائق، تهدف إلى توفير مرافق ترفيهية تتيح للسكان ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية المختلفة.

وتواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشاريعها التطويرية مستهدفة ترسيخ أحدث البنى التحتية على مستوى العالم في جميع المدن الواقعة ضمن اختصاصاتها، وتعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة بني ياس إحدى ضواحي مدينة أبوظبي التي تشهد نمواً مستمراً، وتوسعاً اقتصادياً متواصلاً، حيث تشمل منظومة المشاريع كافة متطلبات البنية التحتية من طرق وإنارة وغيرها من مكونات البنية التحتية الحديثة، والتي تؤهل المدينة لاستشراف المستقبل.

جودة عالية

تأتي هذه المشاريع في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وتلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتمثل هذه المشاريع جزء لا يتجزأ من الخطط والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية الحديثة والقادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده مدينة أبوظبي وضواحيها وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي والعمراني لمدينة بني ياس، وإيجاد أرضية خصبة من الخدمات تجعل من المدينة منطقة جذب واستقطاب للسكن والأعمال، وبما يكفل استشراف مستقبل هذه المدينة.