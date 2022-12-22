وفدان من أميركا وكندا يطلعان على خدمات «قضاء أبوظبي»

أبوظبي (وام)

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية، ووفداً شرطياً من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع الوفد الزائر على أقسام المحاكم والدوائر التابعة لها والأنظمة المعمول بها ومبادرات الدائرة في إنشاء وتخصيص محاكم متخصصة للأجانب، والتجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي، ومحاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا التي تتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب الأدلة الإرشادية المتعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء بأبوظبي، حيث توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.

كما شاهد عدداً من الأفلام التوعوية التي تجسد رسالة الدائرة للتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع.