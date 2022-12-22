شرطة أبوظبي تناقش «المسؤولية المجتمعية»

أبوظبي (وام)

شهد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي مناقشات مجلس بعنوان «المسؤولية المجتمعية.. رد جميل للوطن» نظمته إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبحضور مدراء القطاعات ونوابهم وعدد كبير من المنتسبين.

وناقش المجلس محاور عدة حول المسؤولية المجتمعية ودور النخب في تطوير وتنمية الشعور بالمواطنة الإيجابية وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والانتماء إلى الوطن، وأهمية الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي تسعى لتأمين السعادة والطمأنينة في الجميع، وأدار المجلس الإعلامي حامد رعاب محمد من شركة أبوظبي للإعلام.

وتطرق أحمد شبيب الظاهري الأمين العام السابق للمجلس الوطني الاتحادي، إلى المسؤولية المجتمعية المشتركة في رعاية الشباب والأحداث، لافتاً إلى أن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية وعنوان الأمل والتطور والازدهار في المجتمع، واعتبر رعايتهم عملاً وطنياً يجب على كل رب أسرة أو مسؤول الاهتمام بهم وإعدادهم لأخذ المبادرة في رد الجميل للوطن الذي رعاهم واحتضانهم.. لافتاً إلى دور المواطنين والمقيمين في القيام بمسؤولياتهم نحو تحقيق مسيرة العمل التطويري بمجتمع الإمارات وترسيخ القيم والعادات الأصيلة في مجتمعنا.

وأكد أن الدولة نجحت في أن تصبح مرجعاً مهما لمسيرة التطور يحتذى بها عالمياً مما يتطلب من أبناء الإمارات دائماً أن يكونوا سفراء في نقل الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وذكر أن الجوائز التي حصلت عليها الدولة في مختلف وزاراتها ومؤسساتها تعد حافزاً للجميع لتبني مبادرات فعالة تحقق التطلعات من خلال المسؤولية المجتمعية.. مشيداً بالدور الريادي لمبادرة كلنا شرطة والتي نجحت في تحقيق هذا الهدف.

من جانبها تحدثت ناعمة عبدالرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي عن مفهوم المسؤولية المجتمعية، ومفاهيم التطوع والأمن الاجتماعي، مؤكدة أهمية رفع الوعي بمفاهيم الشراكة بين فئات المجتمع بما يدعم أجواء الأمن والاستقرار، وأهمية الوعي بالقانون والارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية والسلوكية في المجتمع، فضلاً عن نشر ثقافة العمل التطوعي وأهميته.