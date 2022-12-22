«ناشئة الشارقة» تُطلق فعاليات «المخيم الشتوي»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات «المخيم الشتوي»، الذي تنظمه تحت شعار «حيث تلتقي المغامرة بالمهارة»، خلال الفترة من 11 إلى 31 ديسمبر الجاري، مشتملاً على جملة من البرامج والفعاليات والأنشطة النوعية، التي تستهدف النشء في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً.

وتُشكّل الفعاليات التي تطرحها ناشئة الشارقة خلال عطلة الشتاء، مساحة إبداعية حرة لمنتسبيها في ممارسة الأنشطة الملائمة لشغفهم، والتي تسهم في ترجمة أهداف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تأسيس أجيال مبدعة قادرة على مواكبة المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتنفذ الفعاليات في مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة في كل من مركز ناشئة واسط والذيد والثميد والمدام ومليحة، إضافة إلى مراكز الناشئة بالمنطقة الشرقية في كل من خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وتتميز الفعاليات بالتنوع الذي يثري مهارات المنتسبين، ويسهم في بناء شخصيتهم المعرفية، وتذهب بهم إلى آفاق أرحب لاكتساب العديد من المعارف والخبرات، حيث تضم مخيم مغامرات الناشئة، ومخيم الشورى القيادي لمنتسبي ناشئة الشارقة أعضاء شورى شباب الشارقة في دورته البرلمانية 2022 – 2024، التي تقام تحت شعار «ربع قرن من التميز في العمل البرلماني»، ومغامرة صيد الكتب، إضافة إلى فعالية «جرّب التحدي»، والتي تشمل مجموعة من التحديات في الرياضة بمختلف أنواعها، والآداب واللغات، والعلوم والتكنولوجيا، والفنون، وتحدي التصوير التسويقي، وورش منوعة ضمن برنامج ريادة الأعمال.

كما تشتمل الفعاليات على مجموعة من الرحلات الترفيهية إلى أبرز المعالم السياحية والثقافية والتراثية، والوجهات الترفيهية المتنوعة تحت عنوان «السبت الترفيهي»، إضافة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع دوائر ومؤسسات المجتمع المحلي ومنها، إشراك منتسبينا في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، ومبادرة نجوم الأعمال التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمنتسبين في اكتساب ثقافة العمل الحر، وتشجيعهم على التخطيط لمستقبلهم، إضافة إلى المشاركة في مهرجان ضواحي 11، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقري في منصة تضم مؤسسات ربع قرن المتمثلة في «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير».

وخاض المنتسبون تجربة تصوير المناظر الطبيعية وفقاً للتقنيات الحديثة في ورشة تخصصية أقيمت بالتعاون مع مؤسسة، في أجواء وفرت لهم مساحة من التأمل الذي يمكنهم من تشكيل ملامح مستقبلهم برؤية عصرية وفكر ريادي يقوده أبناء الشارقة.