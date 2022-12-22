«الإمارات الصحية»: ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال المؤسسية

دبي (الاتحاد)

حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة الاعتماد الدولي في إدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي، كأول جهة صحية عالمية تنال هذا الاستحقاق، محققة الفئة البلاتينية التي تعتبر أعلى درجات التقييم، وذلك نظير تلبيتها لجميع المتطلبات والمعايير والمواصفات الخاصة بإدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في الملف المشارك في المسابقة العالمية.

تسلم شهادة الاعتماد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في مقر المؤسسة بواحة السيليكون، وبحضور راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق، وخلود العبيدلي، رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات والكوادر الوظيفية. وقال السركال «إن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تمضي بثبات نحو حصد الإنجازات النوعية، حيث يعتبر تحقيق الفئة البلاتينية في إدارة الفعاليات والاتصال الاستراتيجي، وحصولها على الاعتمادات الدولية كأول جهة صحية عالمية تنال هذا الاستحقاق، إشادة دولية واعترافاً عالمياً بكفاءة العمل، الذي يعكس التزامها، ويكرس مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الرائدة في مجال تطوير بيئة الأعمال المؤسسية، ودعم وتطوير قدرات كوادرها وكفاءاتها الإدارية والوظيفية». وأضاف «إن هذا الإنجاز النوعي وغير المسبوق يأتي ثمرة وتتويجاً لجهود المؤسسة، وحافزاً نحو مواصلة الارتقاء بأدائها وجودة أعمالها وتمكين تنافسيتها، التزاماً بمسؤولياتها الوطنية، وانسجاماً مع استراتيجيات الدولة ومشاريعها الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومي، وتحقيق التنافسية النوعية التي تعتمد حوكمة الإدارة واستدامة كفاءتها على خريطة الصحة العالمية».

بدوره، أشار راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق، إلى أن الحصول على الاعتمادات الدولية، يعكس نجاح المؤسسة وريادتها في تحقيق اتصال حكومي مؤثر وفعّال، حيث قدمت المؤسسة نموذجاً نوعياً، يستند إلى أفضل المعايير والمقاييس العالمية، وينسجم مع خطط وتطلعات حكومة الإمارات، الهادفة إلى جعل الاتصال الحكومي أكثر مرونة ومواكبة للمستجدات العالمية، حيث عملت المؤسسة في إطار رؤية لتعزيز استدامة الإنجازات وتكريس المكتسبات، ورفع الكفاءة المؤسسية التي شكلت بجهودها إضافة نوعية لسجل قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

آليات جديدة

قالت خلود العبيدلي، رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة «إن الفعاليات النوعية والريادية وسيلة مبتكرة لتعزيز الخدمات الصحية التنافسية على مستوى العالم، ونظراً لأهميتها ودورها المحوري في نقل رسالة المؤسسة وإبراز هويتها، فقد عززنا من توجهاتنا نحو ابتكار آليات جديدة في تنظيمها، ووفرنا منظومة اتصال فائقة الجودة في مجال الاتصال الاستراتيجي وإدارة الفعاليات الريادية، بما يواكب استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز مكانتها ورفع قدرتها التنافسية، وترسيخ استدامة إنجازاتها».

الاشتراطات والمعايير

جاء الإعلان عن فوز المؤسسة بعد انتهاء فرق الخبراء والمحكمين من مراجعة الملفات المتقدمة كافة، حيث أظهرت المؤسسة استيفاءها لجميع الاشتراطات والمعايير والمواصفات المطلوبة والممارسات المعتمدة التي تتضمن الأداء الاستراتيجي وكفاءة الفعاليات المنظمة في تحقيق أهدافها، وتلبيتها لمتطلبات وتوقعات الفئة المستهدفة، سواء على الصعيد المؤسسي أو المجتمعي.