«الخدمات العلاجية» تحصد جائزتي «هارفارد العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة «الخدمات العلاجية الخارجية» التابعة لشركة «بيور هيلث»، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات، بجائزتين دوليتين بارزتين من مجلس هارفارد للأعمال في نيويورك.

وكانت «الخدمات العلاجية الخارجية» التي تقدم خدمات صحية مجتمعية شاملة في أبوظبي، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الخدمات الصحية والتخصصية والوقائية عالية الجودة، واحدة من 530 مؤسسة عالمية تم ترشيحها للفوز بالجوائز. وحصلت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي لـ«الخدمات العلاجية الخارجية»، على جائزة المجلس الذهبية لعام 2022 للقيادات النسائية التي تكرم القيادات النسائية المتميزة في جميع أنحاء العالم، بينما نالت شركة «الخدمات العلاجية الخارجية» الجائزة الألماسية لعام 2022 في «التعامل مع كوفيد-19» تقديراً لجهودها التي مكنت أبوظبي والإمارات من تقديم خدمات صحية مجتمعية متميزة أثناء فترة الجائحة.