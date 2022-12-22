«ضمان»: مواصلة جهود الارتقاء بقطاع التأمين الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، خمس جوائز عالمية سلطت الضوء على أفضل الممارسات والأداء المتميز للشركة في مجالات مختلفة منها التأمين الصحي، الابتكار والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن حصول حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة، على ثلاث جوائز ترسخ دوره القيادي وإسهاماته الريادية في قطاع التأمين عالمياً.

وحصلت «ضمان» في جوائز «جلوبال براند أووردز» التي تنظمها مجلة العلامات التجارية العالمية على جائزتي «الابتكار في قطاع التأمين الرقمي لعام 2022»، وجائزة «أفضل شركة تأمين لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات»، في مشهد يعزز من حضورها واستدامة تميزها وفق أعلى المعايير التي تراعي استقطاب وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية لخدمة متعامليها، إلى جانب دورها المحوري في دعم المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية المتنوعة التي جعلت منها نموذجاً في مجال المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، حاز حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، على ثلاث جوائز في محافل مختلفة، أولها جائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين لعام 2022 ضمن جوائز «جلوبال بزنس أوتلوك» العالمية المرموقة، وذلك تقديراً لجهوده الاستثنائية في ريادة قطاع التأمين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين الصحي «ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية لعام 2022» التي تسلط الضوء على أفضل المؤثرين في قطاع الأعمال والشركات على المستوى العالمي. وأتت هذه الجوائز بالتزامن مع فوزه في حفل جوائز العلامات التجارية العالمية بجائزة «أبرز شخصية ريادية في قطاع التأمين لعام 2022».

وقال خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز العالمية المرموقة، إذ تأتي هذه الإشادة الدولية بمثابة تكريم لجميع أفراد فريقنا في ضمان، والتي لم تكن لتتحقق دون الجهود المتكاتفة وروح التعاون والتميز الذي يتجلى في مختلف عملياتنا وخدماتنا المبتكرة التي نقدمها لشريحة واسعة من المشتركين ومزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المكانة الريادية التي رسختها ‹ضمان› على خريطة قطاع التأمين في المنطقة ورؤيتها الاستراتيجية التي تركز على تقديم الحلول الذكية المبتكرة الكفيلة بتمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية المستوى».

وأضاف «نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا الرامية إلى الارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية بوصفنا شريكاً حكومياً موثوقاً».

جدير بالذكر أن مختلف الجوائز التي تم حصدها تابعة لمجلات وجهات عالمية مرموقة متخصصة في قطاع الأعمال، وتركز في مواضيعها على الخدمات المصرفية والتأمين والوساطة والتمويل والاستثمار والمحافظ الوقائية والعلامات التجارية وقطاع الطاقة والضيافة والعقارات والتقنيات المتطورة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.