فحوص مجاناً لـ 42 مستفيداً من أسر أيتام «الشارقة للتمكين»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تعاونها مع عيادة جامعة الشارقة المتنقلة لطب الأسنان في خطوة بناءة لتعزيز صحة المنتسبين، وتقديم فحوص طبية مجاناً للعناية بالفم وعلاج الأسنان التي استفاد منها 42 مستفيداً في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، وذلك للنهوض بمستوى صحة منتسبيها.

وخضع المستفيدون من أسر الأيتام للتشخيص المبدئي وفحوص طبية للأسنان في العيادة المتنقلة المجهزة بالأجهزة الحديثة ونخبة من الأطباء المتخصصين وطلبة كلية طب الأسنان الذين بدورهم يغطون الخدمات المقدمة في طب الأسنان العام، وصحة الأسنان، وطب أسنان الأطفال، علاج جذور الأسنان، وجراحة الفم، وتقويم الأسنان، والتعويضات السنية، وعلاج اللثة.

وصرحت نوال الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي: «جاءت هذه المبادرة التي تعد ثمرة تعاون مستمر لتعزيز المبادرات الطبية والإنسانية الرامية إلى دعم وتمكين صحة منتسبينا انطلاقاً من دور المؤسسة الريادي في رعاية أسر الأيتام، فقد قدم الطاقم الطبي في عيادة جامعة الشارقة المتنقلة لطب الأسنان خدمات علاجية ووقائية متكاملة مدعومة بأجهزة طبية متطورة، وتواصل المؤسسة التزامها تجاه منتسبيها بتوفير الدعم الصحي لتبني نمط حياة صحي، فيشكل هذا التعاون جزءاً من جهود مستمرة مع طاقم عمل العيادة المتنقلة لتعزيز الصحة الوقائية، إلى جانب تقديم العلاجات التخصصية الطبية».

من جهتها، قالت الدكتورة حصة عارف الشامسي، الطبيب المسؤول عن عيادة جامعة الشارقة المتنقلة لطب الأسنان: «تحرص كلية طب الأسنان التابعة لجامعة الشارقة على الوصول لفئات المجتمع كافة التي تجد صعوبة في الحصول على علاج الأسنان مثل فئة كبار السن وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى الأيتام وذويهم في إمارة الشارقة ومختلف المناطق التابعة لها، وتهدف عيادة الأسنان المتنقلة لتقديم الفحص والعلاج مجاناً لمنتسبي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في مقر المؤسسة في إمارة الشارقة، كما قدمنا في اليوم السابق خدماتنا لمنتسبي المؤسسة من مدينة كلباء، واحتفاءً باليوبيل الفضي لجامعة الشارقة، نحرص على تقديم أفضل رعاية ضمن برامج التنمية المجتمعية والحملات العلاجية المختلفة».