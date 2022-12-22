«دبي للإسعاف»: القطاع الخاص شركاء في الريادة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني، الحفل السنوي لتكريم الشركاء من القطاع الخاص تحت شعار «اتجاه واحد فريق واحد حياة واحدة»، بحضور مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتورة ريم عثمان، المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني، وعدد من المديرين وممثلي المستشفيات والشركات الخاصة. وتقدم جلفار خلال كلمته بالشكر للشركاء الذين ارتبطوا مع المؤسسة بعلاقات فاعلة مقدراً الدور الجوهري الذي يؤدونه لتنفيذ أهداف ومبادرات إسعاف دبي، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، وصولاً للريادة في مجال الإسعاف. مؤكداً أن اختيار شعار «اتجاه واحد فريق واحد حياة واحدة» جاء من واقع إيمان المؤسسة بتكامل الأدوار بين القطاعات للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. وأكد سعي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من خلال أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الشراكة بين المؤسسة وقطاع الأعمال لتوفير قيمة مضافة للمجتمع، وخلق فرص جديدة لتكون نموذجاً للريادة المتخصصة في مجال خدمات الطب الطارئ. ومن جهتها، أكدت الدكتورة ريم عثمان في كلمة الشريك الاستراتيجي، أهمية دور الإسعاف بإمارة دبي والدور الذي يقوم به فريق العمل لإنقاذ حياة المواطنين والمقيمين علي أرض الدولة، والتعاون بين جميع الجهات لتوفير وتسهيل مهمة فريق الإسعاف مثل الدفاع المدني والشرطة وهيئة الطرق والمواصلات والقطاعات كافة التي من شأنها المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المنظومة شديدة الأهمية.