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إطلاق مبادرة الفنادق الخضراء في رأس الخيمة

دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة
22 ديسمبر 2022 20:25

 رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، مبادرة الفنادق الخضراء 2022 بدورتها الخامسة، والتي تستهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100% في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، خلال حفل إطلاق المبادرة، أن «الفنادق الخضراء» تعد من المبادرات النوعية التوعوية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشارك في المبادرة، مؤسسات الدائرة التنفيذية ممثلة في مؤسسة الصرف الصحي، وإدارة المخلفات والأشغال والزراعة التجميلية، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن معايير جديدة تشمل جميع متطلبات الاستدامة البيئية التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعماً لمساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بصفة عامة لمعالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة.

كما أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين مستويات إعادة التدوير، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المبادرات المستدامة، والمساهمة في حماية البيئة الطبيعية، كذلك خفض المخلفات العضوية المصدرة لمكب النفايات بنسبة 10%، حيث يجب على الفنادق المشاركة في برنامج التقييم الأخضر لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية المطلوبة.

وتعد مبادرة الفنادق الخضراء هي أحد مشاريع مبادرة «إمارتي بيتي» التي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر فصل وإعادة تدوير المخلفات المنتجة في قطاع الضيافة من المصدر، وتتولى المؤسسة جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من الفنادق التي تتوزع في مختلف أنحاء الإمارة.

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