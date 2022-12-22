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وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث تصادم بين مركبتهما وشاحنة

وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث تصادم بين مركبتهما وشاحنة
22 ديسمبر 2022 20:26

رأس الخيمة (الاتحاد)

توفي شاب مواطن (21 عاماً) وأصيب شقيقه بإصابات وصفت بالمتوسطة في حادث تصادم وقع بين مركبتهما صباح – الخميس – وشاحنة بأحد طرقات رأس الخيمة.

وتتلخص تفاصيل هذا الحادث في اصطدام المركبة التي يقودها أحد الشباب المواطنين ويرافقه فيها شقيقه، بالشاحنة التي يقودها سائق آسيوي الجنسية، والتي كانت تسير أمامهما من الخلف نتيجة عدم ترك مسافة كافية، مما أدى إلى وفاة المرافق وإصابة شقيقه بإصابات متوسطة.

وفور تلقي البلاغ بوقوع الحادث هرعت إلى المكان دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، وتم نقل الشاب المتوفى وشقيقه المصاب إلى المستشفى تمهيداً لتسليم الجثمان لذويه لإقامة مراسم الدفن له حسب الأصول المتبعة، وتقديم العلاج اللازم للمصاب، فيما تسلمت جهات الاختصاص المرورية ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

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