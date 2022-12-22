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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
22 ديسمبر 2022 19:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والبحر مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في العمق. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والثاني عند الساعة 02:27، والجزر الأول عند الساعة 19:42 والثاني عند الساعة 06:29.

بحر عمان خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والثاني عند الساعة 22:29 والجزر الأول عند الساعة 15:19 والثاني عند الساعة 04:13.

 

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المصدر: وام
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