أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
22 ديسمبر 2022 17:30
إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت اليوم أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد البلاد هبوب رياح مثيرة للغبار ويكون البحر مضطرب الموج بالخليج العربي، وأن يكون الطقس يومي السبت والأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتزداد كميات السحب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الأحد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً مساءً يوم السبت على البحر وتكون قوية أحياناً، خاصة مع السحب.
البحر يضطرب تدريجياً من مساء يوم السبت وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ويكون خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
واتسم الطقس اليوم بالغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب شمالاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي إلى اضطراب البحر في الخليج العربي، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
كما انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون 7 درجات مئوية وبلغت 6.9 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وشملت مناطق الهطول مطار الفجيرة الدولي، وسد وادي حام، وسكمكم، وأحفرة، ويبسه، والفرفار، ومربح وضدنا بالفجيرة، والبدية والعقة وطريق خورفكان الدائري، وخطم الملاحة.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة خاصة على البحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً غرباً في عمق الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
كما يتوقع المركز أن يكون الطقس السبت رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائماً جزئياً يصبح غائم أحيانا مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية قد يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غرباً ليلاً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.