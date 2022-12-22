"ضمان" تعزز ريادتها بـ 5 جوائز عالمية

حصدت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان خمس جوائز عالمية سلطت الضوء على أفضل الممارسات والأداء المتميز للشركة في مجالات مختلفة منها التأمين الصحي الابتكار والمسؤولية المجتمعية، حيث حصلت الشركة على جائزتين ، بينما حصل حمد عبدالله المحياس رئيسها التنفيذي على ثلاث جوائز.
وحصلت "ضمان" في حفل جوائز "جلوبال براند أووردز" - التي تنظمها مجلة العلامات التجارية العالمية(Global Brands Magazine) - على جائزتي "الابتكار في قطاع التأمين الرقمي لعام 2022" و"أفضل شركة تأمين لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات" ما يعزز حضورها واستدامة تميزها وفق أعلى المعايير التي تراعي استقطاب وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية لخدمة متعامليها إلى جانب دورها المحوري في دعم المجتمع من خلال المبادرات الاجتماعية المتنوعة التي جعلت منها نموذجاً في مجال المسؤولية الاجتماعية.
و حاز حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة على ثلاث جوائز في محافل مختلفة أولها جائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين لعام 2022 ضمن جوائز "جلوبال بزنس أوتلوك" العالمية المرموقة وذلك تقديراً لجهوده الاستثنائية في ريادة قطاع التأمين على مستوى الدولة والمنطقة وجائزة أفضل رئيس تنفيذي صاعد في قطاع التأمين الصحي" ضمن الجوائز الاقتصادية العالمية لعام 2022" التي تسلط الضوء على أفضل المؤثرين في قطاع الأعمال والشركات على المستوى العالمي.. إضافة إلى حصوله على جائزة “أبرز شخصية ريادية في قطاع التأمين لعام 2022” في حفل جوائز العلامات التجارية العالمية .
وقال سعادة خالد بن شيبان المهيري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: "نفخر بحصولنا على هذه الجوائز العالمية المرموقة التي تعد بمثابة تكريم لجميع أفراد فريقنا في ضمان والتي لم تكن لتتحقق دون الجهود المتكاتفة وروح التعاون والتميز الذي يتجلى في مختلف عملياتنا وخدماتنا المبتكرة التي نقدمها لشريحة واسعة من المشتركين ومزودي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المكانة الريادية التي رسختها ’ضمان‘ على خارطة قطاع التأمين في المنطقة ورؤيتها الاستراتيجية التي تركز على تقديم الحلول الذكية المبتكرة الكفيلة بتمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية المستوى".
وأضاف سعادته: "نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا الرامية إلى الارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الدولة باعتبارنا شريكاً حكومياً موثوقاً".