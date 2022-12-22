في مهرجان الشيخ زايد.. "الواحة الزراعية" تواصل فعالياتها المتنوعة والشيقة
من مهرجان الشيخ زايد
22 ديسمبر 2022 11:56
تتواصل فعاليات الواحة الزراعية التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستقطب يومياً المزيد من زوار المهرجان الذين يطلعون خلال زيارتها على جوانب متنوعة تحكي قصة تطور الزراعة في إمارة أبوظبي وما حققته من إنجازات.
ويقدم المعرض الزراعي في الواحة الزراعية عرضاً شيقاً لقصة الزراعة في الماضي وكيف واجه الآباء والأجداد تحديات شح المياه وفقر التربة، حيث أبدعوا الكثير من الحلول وكانوا قادرين على مواجهة التحدي وإقامة الواحات الغناء في ليوا والعين وإنتاج الغذاء، واليوم تدخل الزراعة مرحلة جديدة من التطور والتمكين بالتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتوافقة مع الممارسات العالمية
ويمتاز جناح الهيئة في الدورة الحالية من المهرجان بحلته الجديدة والمتنوعة، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، والتركيز على التوعية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الوعي والتعريف بالمواضيع المهمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والاستدامة الزراعية والثروة الحيوانية والأبحاث العلمية وكافة المواضيع ذات العلاقة.
كما يمتاز بتركيزه على توعية النشء بأهمية ومستقبل الزراعة عبر ركن التوعية والذي وفر شاشات عرض مفتوحة لطلبة المدارس توضح لهم أساسيات الزراعة الحديثة والسلامة الغذائية، إضافة إلى ركن التلوين والرسم، والمسابقات اليومية التي تنمي معلومات الأطفال وطلبة المدارس حول أهمية الزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج العسل.
وأكد بدر الشحي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الهيئة تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي وإبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.
وأضاف أن مهرجان الشيخ زايد يمثل فرصة كبيرة لتشجيع المنتجات المحلية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي من الخضروات الطازجة من مزارعنا في أبوظبي، حيث يشهد سوق المزارعين المقام داخل الواحة الزراعية إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان .
ولفت الشحي إلى أن الهيئة تعتز بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته في الدورة الأولى كشريك استراتيجي حيث تعمل على إبراز أهم الملامح الرئيسة لمراحل تطور الحياة الزراعية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، والاهتمام بالمزارعين وتهيئة أفضل السبل للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضح أن الواحة الزراعية تعرف الجمهور بأهمية الزراعة ودور الهيئة في توعية أفراد المجتمع، من خلال محاضرات وورش عمل تفاعلية للتعريف بالتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة وترشيد استهلاك الموارد المائية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تخصيص منطقة "تربية النحل" للتعريف بمتطلبات تربية النحل وأنواع العسل والمعدات المستخدمة في إنتاج العسل إضافة إلى تسليط الضوء على سلالات النحل الإماراتية التي طورتها الهيئة ووصلت حتى الآن إلى الجيل السابع وإبراز فوائد ومزايا عسل النحل الإماراتي.
وأشار الشحي إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تركز على تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وإبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، مؤكداً أن كل الفعاليات المقامة في الواحة تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.