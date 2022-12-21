عبدالله بن زايد: الإمارات تحرص على الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل

أبوظبي (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في أبوظبي، ميشال هرتسوغ، السيدة الأولى في إسرائيل، وتطرّق الحديث إلى علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكّد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدماً، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والسيدة ميشال هرتسوغ حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية والذي عقد في قصر الإمارات ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

حضر اللقاء، وحفل الأوركسترا.. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ومحمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل.