استمرار تلقي طلبات المشاركة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للمزارع المتميزة استقبال طلبات المشاركة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» حتى 15 يناير 2023، وذلك وفق الجدول الزمني للجائزة التي تشتمل على ثلاث فئات رئيسة، الأولى للمزارع والمربي المتميز، والثانية للابتكار الزراعي، والثالثة للمزارع التجارية بشقيها النباتية والحيوانية.

وتبلغ قيمة الجوائز نحو (6.7 مليون درهم) ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة بالإضافة لمسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

ووفقاً للجدول الزمني للجائزة سيتم إغلاق باب التسجيل يوم 15 يناير المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث سيتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي، وعقب الانتهاء من اعتماد نتائج التقييم الأولية سيتم الإعلان عن المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية، ثم تكريم الفائزين خلال حفل ختامي بحضور جميع المشاركين في الجائزة خلال شهر مارس 2023.

وتهدف «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» إلى تأكيد الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار وتأكيد حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين، وتكريم أصحاب الجهود الداعمة لتحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز المزارعين والمربين في مختلف إمارات الدولة وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات، واتباع أنظمة الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، وتحفيز جهود الابتكار في مجال الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وإنتاج الغذاء، فضلاً عن تكريس مفاهيم الاستدامة الزراعية وتنمية وعي المجتمع بقضايا الأمن الغذائي.

وتصاحب «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» عدد من المسابقات، ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، وتشمل مسابقات أفضل منتج من التمور، وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، إلى جانب مسابقات وعروض حية للطبخ بالمنتجات المحلية ومنتجات التمر.

سرعة التسجيل

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كافة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية على مستوى الدولة إلى سرعة التسجيل للمشاركة في الجائزة والمنافسة على جوائزها القيمة، ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة

www.smaea.ae، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل على الهاتف أو عبر الواتس أب على الرقم +97154 289 33 89.

وتشمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» ثلاث فئات تغطي الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني.

أما الفئة الثانية فتم تخصيصها للابتكار الزراعي وتشمل جائزتين، الأولى للابتكار في الشق النباتي، والأخرى للابتكار في الشق الحيواني، وأخيراً الفئة الثالثة وهي مخصصة للمزارع التجارية.