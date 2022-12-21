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حاكم الفجيرة يستقبل فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية

حمد الشرقي خلال استقباله فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية (وام)
22 ديسمبر 2022 01:44

الفجيرة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، برئاسة عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية.
واطلع سموه على مهام وأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية ومشاريعه وبرامجه الحالية والمستقبلية ، وسبل التعاون مع مؤسسات حكومة الفجيرة في سبيل تطوير قطاع العمل التوثيقي والمعرفي بالدولة.
وثمن سموه الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الوطنية والمكتبات في الارتقاء بمنظومة البحث والتوثيق وإنتاج المشاريع الثقافية وتوثيق التاريخ المعاصر ورصد المحطات المهمة في المنطقة عبر مختلف أشكال التعبير المرئي والمكتوب.
وتقدم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال ودعم سموه للمشاريع الثقافية والبحثية. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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