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سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية اليمن

محمد الزعابي خلال تقديم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية اليمن (وام)
22 ديسمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام)

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قدم محمد حمد الزعابي نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، سفيراً لدولة الإمارات لدى اليمن.
وتمنى معالي الدكتور أحمد بن مبارك لسعادة السفير الزعابي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى اليمن، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
كما تمّ خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اليمنية وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

محمد الزعابي
سفير الإمارات
اليمن
وزير الخارجية اليمني
الإمارات
احمد عوض بن مبارك
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