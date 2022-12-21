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عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان المستجدات الأفغانية

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان المستجدات الأفغانية
22 ديسمبر 2022 00:10

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفيا اليوم مع معالي بيلاوال بوتو زرداري، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، تم خلاله بحث المستجدات الأفغانية المقلقة وقرار طالبان في أفغانستان بحظر التعليم الجامعي للفتيات والنساء.

وأكد سموه ومعاليه أن الدين الإسلامي الحنيف أولى المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مكانة متميزة وصان حقوقها..وشدّدا على ضرورة ضمان حقوق المرأة، وعلى أهمية مشاركة النساء والفتيات بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ في جميع جوانب الحياة.

وأوضح سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان ومعالي بيلاوال بوتو زرداري خلال الاتصال موقف دولة الإمارات وباكستان الداعم للأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان وللجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للشعب الأفغاني الصديق.

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عبدالله بن زايد
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