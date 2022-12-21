أمطار على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار واضطراب موج البحر، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الشرق يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وشملت مناطق هطول الأمطار العوير وحتا وبعض المناطق في دبي، واستراحة السحب وسد الرفيصة والنحوة وخورفكان في الشارقة والفقيت وقدفع والعقة ومربح والقرية وضدنا وقراط وسكمكم والسودة بالفجيرة.

وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس قد بلغت 7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي للدولة، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة يوم أمس 29.7 درجة مئوية في العجبان (أبوظبي) الساعة الثالثة عصر أمس بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وكان الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية– وغائماً جزئياً بوجه عام مع فرص تكون بعض السحب الركامية وسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية والجزر الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً ومع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.