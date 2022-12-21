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شرطة أبوظبي تكرم 179 متميزاً بإدارة الدوريات الخاصة

زايد بن حمد بن حمدان مع المكرمين بحضور نهيان بن خليفة بن حمدان (وام)
22 ديسمبر 2022 01:29

أبوظبي (وام)

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كرم المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الشيخ نهيان بن خليفة بن حمدان آل نهيان على إسهاماته الكبيرة في دعم أهداف إدارة الدوريات الخاصة، وحرصه على توفير كل سُبل النجاح لها، وعلى أن تكون، دائماً وبالفعل، أداةً للتفاعل المثمر، لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.
كما كرم 179 منتسباً تقديراً لجهودهم المتميزة في أداء الأعمال الشرطية، مشيداً بالجهود المبذولة التي أدت إلى تحقيق أهداف الإدارة على أكمل وجه، وبتميز عال وأداء متمكن وبمهارات وكفاءات عالية للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم في إطار السعي المستمر لتطوير العمل.
حضر التكريم عدد من رؤساء أقسام إدارة الدوريات الخاصة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الدوريات الخاصة
زايد بن حمد بن حمدان
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