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فتح باب التسجيل في مسابقة «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»

فتح باب التسجيل في مسابقة «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»
22 ديسمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

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أعلنت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم بعنوان «وفي ذلك ليتنافس المتنافسون» في دورتها السابعة عشرة للعام 2023 لمنتسبات المراكز.
وقالت الدكتورة حمدة أحمد المهيري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية: «إن المسابقات القرآنية منبر للتنافس، وهي صورة من صور العناية بكتاب الله تعالى، وتأتي هذه المسابقة ضمن المحور الاستراتيجي للدائرة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، وتسعى الدائرة من خلال هذه المنافسات الشريفة بين الإناث إلى نشر الوعي والتثقيف الديني بالمجتمع، خاصة للدارسات في إدارة البرامج المعرفية الإسلامية وتخريج جيل متقن لكتاب الله تعالى، وتحفيزاً للمجتمع بمختلف فئاته على حفظه والتنافس فيه، وتساهم في غرس حب القرآن الكريم في نفوس بنات الوطن، علاوة على إبراز المواهب الشابة من الإناث المنتسبة للمراكز، والتي تتمتع بكفاءة عالية في هذه المسابقات».
وأشارت المهيري إلى أن الفئة المستهدفة في هذه المسابقة هي حافظات إدارة البرامج المعرفية الإسلامية المنتسبات في المراكز التابعة لها في إمارة دبي، وهي مركز المزهر الثقافي الإسلامي بالمزهر ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي بأم الشيف، ومركز ند الشبا للنساء بند الشبا.
لافتة إلى أن عملية قبول الترشيحات بدأت صباح الأحد الموافق 18/12/2022 وتستمر حتى 31 يناير 2023م، وتبدأ التصفيات من 18 إلى  24 مايو 2023 والتصفيات النهائية والإعلان عن الفائزين وحفل التكريم في منتصف يونيو 2023م.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
الإمارات
مسابقة القرآن الكريم
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