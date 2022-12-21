الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حظر الأكياس البلاستيكية في أم القيوين العام المقبل

حظر الأكياس البلاستيكية في أم القيوين العام المقبل
22 ديسمبر 2022 01:47

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
حصاد 2022: مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع.. والمواطن أولوية القيادة
ملك مملكة إسواتيني: نتطلع لتعزيز العلاقات مع الإمارات

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2023م. ووفقاً للقرار، يتم اعتباراً من الأول من يناير المقبل، استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».
وتلتزم منافذ البيع في إمارة أم القيوين، لتحقيق أهداف هذا القرار، بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 يناير 2023، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، إلى جانب تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها. ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها، وتعزيز سلوكيات أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف البيئي بما يقلل من البصمة البيئية، ودعم جهود الإمارة نحو تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام. 
وتختص دائرة بلدية أم القيوين، بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتحديد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية عن أهمية التحول من استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدامات.

الأكياس البلاستيكية
المنتجات البلاستيكية
الإمارات
أم القيوين
المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين
أكياس البلاستيك
أكياس بلاستيكية
أكياس صديقة للبيئة
آخر الأخبار
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
ألمانيا تحذّر من التخلى عن ضحايا الجوع في أفريقيا
اليوم 17:00
استحداث بطولة للجمهور في كأس آل مكتوم للتجديف
الرياضي
استحداث بطولة للجمهور في كأس آل مكتوم للتجديف
اليوم 17:00
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
لوكاشينكو ينفي انتقادات بشأن نشر قوات قرب أوكرانيا
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©