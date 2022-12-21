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«صحة أبوظبي» تعتمد مجموعة عالم أبولونيا لتدريب أطباء الأسنان

أبولونيا (من المصدر)
22 ديسمبر 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت دائرة الصحة أبوظبي - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي - «مجموعة عالم أبولونيا» لطب أسنان الأطفال اعتماداً مبدئياً لتدريب أطباء الأسنان لسنة الامتياز، كمؤسسة معتمدة من الدائرة في هذا المجال.
وتم الاعتماد المبدئي من قبل دائرة الصحة وفقاً لمعايير ومؤشرات أداء عالمية أهلت مجموعة عالم أبولونيا لتكون ضمن برامج وأهداف الدائرة لتحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية والبرامج التدريبية والتعليمية لخدمة المجتمع، إلى جانب دورها في مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام، والعمل على تشجيع جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء معايير عالية الجودة وبمراقبة وتفتيش المرافق الصحية كافة، لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة الصحية والعلاجية وتحقيق الأهداف والبرامج التدريبية والتعليمية المنشودة.
وقال الدكتور ياسر حاج حميد، المدير التنفيذي والعضو المؤسس للمجموعة: «إن هذا الاعتماد هو بمثابة إنجاز للمجموعة، وهذه ثقة أتت بعد عمل متواصل والتزام دائم بلوائح وقوانين الدائرة وميثاق شرف يجعلنا نمضي قُدماً ونكون إحدى ممثلي دائرة الصحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تطمح لتحقيقها».. لافتاً إلى أن جميع الأطباء في عيادات عالم أبولونيا من حملة الماجستير والدكتوراه والبورد الأميركي ولديهم خبرة سابقة في المجال العملي الأكاديمي والتعليمي ولهم العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية محكمة.

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