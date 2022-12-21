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«الصحة» تدعو المتعاملين للاستفادة من خدماتها الرقمية

«الصحة» تدعو المتعاملين للاستفادة من خدماتها الرقمية
22 ديسمبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين من الأفراد والشركات للاستفادة من حزمة خدماتها الرقمية التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات المتعاملين، بهدف تبسيط وتسهيل الوصول للخدمات الذكية والرقمية، وتوفير تجربة متميزة من الخدمات التقنية الصحية، لتعزيز سعادة المتعاملين، وترسيخ مكانة الوزارة بين رواد التحول الرقمي الحكومي.
وتشمل حزمة الخدمات، إصدار إذن استيراد أدوية شخصية، تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية، التقييم للمهني الصحي، تصديق الإجازات والتقارير الطبية، اعتماد الإجازات والتقارير الطبية، إصدار شهادة ميلاد، إصدار شهادة وفاة، تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، تجديد ترخيص طبيب، إصدار شهادة حسن السيرة المهنية للمهنيين في القطاع الخاص، تجديد الترخيص لمزاولي مهنة التمريض وفنيي الطب.
بالإضافة إلى خدمات أخرى تضم، إصدار إذن استيراد معدات طبية، تجديد ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي، اعتماد اللجنة الطبية لطلب التقاعد أو العجز الطبي، طلب شهادة لمن يهمه الأمر لجهة العمل للمريض والمرافقين.
وتحرص الوزارة على تطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة لتقديم حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي والارتقاء بخدماته، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خريطة الابتكار العالمية في مجال الخدمات الذكية والرقمية.
إشارة إلى أن العدد الإجمالي لخدمات الوزارة يبلغ 150 خدمة، تتوزع بين 4 فئات، تضم 29 لخدمات الأفراد، 3 للخدمات الاجتماعية، 116 لخدمات الأعمال، 2 للخدمات الحكومية.

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الخدمات الرقمية
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