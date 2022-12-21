فريق إماراتي إلى التصفيات النهائية لمسابقة «تقنية المعلومات والاتصالات»

مسقط (وام)

انطلقت أمس في العاصمة العُمانية مسقط، منافسات النهائيات الإقليمية من «مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط 2022» التي تضم 15 فريقاً من الطلاب الموهوبين الفائزين من 11 دولة شاركت في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويشارك فريق إماراتي يضم ثلاثة طلبة متخصصين بعلوم التقنية من كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة بالمسابقة التي تستهدف تعزيز فكر الابتكار التقني وتنمية المواهب وإعداد الجيل القيادي القادم من الكوادر التقنية الموهوبة للمساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي لدولهم، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

ويشارك في النهائيات الإقليمية فريقان من كل من المملكة العربية السعودية وباكستان والعراق وسلطنة عُمان التي تستضيف المسابقة، ويتألف كل فريق من ثلاثة طلاب، فيما يشارك فريق واحد من كل من الإمارات والأردن ولبنان والبحرين والكويت وقطر وكازاخستان التي نظمت للمسابقة لأول مرة.

ويمثل الفرق المشاركة في النهائيات الإقليمية 45 طالباً حصدوا الفوز في نهائيات المسابقة في دولهم وترشحوا من بين 19231 طالباً شاركوا في المسابقات المحلية للدول المشاركة من 472 جامعة وكلية من جميع أنحاء المنطقة. وكان المشاركون قد خضعوا لمسابقة أولية ودورة تدريبية، تلاها اختبار تم إجراؤه مؤخراً في مكاتب هواوي في الدول المشاركة كافة.

وقال تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة: إن وصول ثلاثة طلاب من الجامعات الإماراتية إلى نهائيات الشرق الأوسط الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2022، يؤكد المكانة التعليمية للدولة، ومن المتوقع أن تحقق الصين والإمارات المزيد من الإنجازات المثمرة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتسليط الضوء على مزيد من المواهب الإبداعية، وتحقيق مزيد من الفوائد للبلدين والشعبين.

وأعربت فاطمة جمعة الدهماني، نائب رئيس بعثة سفارة الإمارات في مسقط، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للفريق الإماراتي المشارك بالمسابقة الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن جيل الشباب هو الأداة الرئيسة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، علاوة على الدعم الكامل الذي تقدمه حكومة الإمارات للقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنمية المستدامة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل.

120 ألف طالب

قال شونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «إن المسابقة السنوية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات السابقة تسلط الضوء على الإمكانيات الكبيرة للمواهب الشابة في تقنية المعلومات والاتصالات بدول المنطقة، ما يوفر الأساس الأهم لمنظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء الاقتصادات الرقمية»، لافتاً إلى رعاية المواهب التقنية وتنميتها من خلال المبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية وإعداد الكوادر ورعاية المواهب التقنية.

بدوره، قال تشن جيانهان، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في عُمان: «إن ملف المسؤولية المجتمعية أحد أهم مميزات شركات تكنولوجيا المعلومات»، مؤكداً أنه تم استهداف قطاع التعليم، حيث تم تأهيل ما يقارب 120 ألف طالب في منطقة الشرق الأوسط.

ويشرف على المسابقة خبراء عالميون وبإشراف أكاديميين من الجامعات قبل الانتقال إلى التصفيات النهائية التي تشمل اختباراً عملياً لمدة 6 ساعات من أجل تحديد الفائزين بالمسابقة بمختلف فئاتها الذين سيحصلون على جوائز نقدية وتشجيعية وشهادات معتمدة وفرص تدريب وتوظيف في هواوي تقديراً لإنجازاتهم، بالإضافة لتأهلهم للمشاركة في النهائيات العالمية من المسابقة التي ستقام في مدينة شانغهاي الصينية العام المقبل.

وتم إطلاق مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عام 2017 وشهدت مشاركة أكثر من 75000 طالب من دول المنطقة، لتصبح واحدة من أكبر المسابقات التي تستهدف توفير منصة تحفيزية تنافسية تشاركية للطلاب، يتم من خلالها اكتساب مزيد من المعرفة وتعزيز المعلومات والخبرات في تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين مهاراتهم العملية وقدراتهم الابتكارية من خلال التقنيات والمنصات الحديثة.