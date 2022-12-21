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جامعة أبوظبي تصقل مهارات 500 طالب

طلاب مشاركون في مخيم جامعة أبوظبي (من المصدر)
22 ديسمبر 2022 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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استكملت جامعة أبوظبي مخيمها الشتوي لموسم (2022-2023) بمشاركة ما يزيد على 500 من طلبة المرحلة الثانوية. ويسعى المخيم الشتوي لصقل مهارات الطلبة وضمان استعدادهم للمرحلة التالية من رحلتهم التعليمية، إلى جانب رفدهم بالمعرفة والأدوات التي سيحتاجونها عند التحاقهم بالدراسة الجامعية، وضمان الانتقال السلس إلى الحياة الجامعية.
ورحبت جامعة أبوظبي بالطلبة من الصفين الحادي عشر والثاني عشر من 91 مدرسة من القطاعين العام والخاص في أبوظبي لإشراكهم في فعاليات تهدف إلى توسيع آفاقهم المعرفية وإثراء خبراتهم، وتسهم في تعريف أعضاء الهيئة التدريسية عن كثب على نوعية الطلبة المتوقع التحاقهم بالجامعة لاحقاً. 
واستضاف المخيم الشتوي جلسات تعليمية ونشاطات توعوية تنوعت بمواضيعها بين الإنتاج الإعلامي وصياغة المحتوى، إلى مجالات الهندسة ودراسات الأعمال، وقدم للطلبة فرصة اختبار مهاراتهم واستشراف مساراتهم المهنية المستقبلية التي ترقى لشغفهم المعرفي والدراسي عبر الخضوع لاختبار هولاند للميول المهنية الذي يساعدهم في التعرف على ما يناسبهم من تخصصات تمكنهم من الانخراط في مجالات تلائم اهتماماتهم، وتضمن تحقيقهم لأقصى إمكاناتهم.
وتعرف الطلبة على أسس دراسات الهندسة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وغيرها من الأسس ذات الصلة، وذلك عبر استخدام مختبرات الجامعة المتطورة تحت إشراف هيئات الجامعة التدريسية في كلية الهندسة. وفي إطار مخيم الأعمال، حظي المشاركون بفرصة التعرف أكثر على مهارات ريادة الأعمال وإعداد خطط الأعمال والتسويق، ما أتاح لهم الفرصة في تكوين فكرة مهمة عن طبيعة هذه المهارات وعن مدى اهتمامهم بهذا النوع من التخصصات.
ويختتم المخيم أنشطته خلال الأسبوع الجاري ولغاية 22 ديسمبر 2022 عبر استضافة الجامعة جلسات تركز على نصائح ومهارات «اختبار الإمارات القياسي» لتقديم الإرشاد والتوجيه، بما يسهم في تحضير وتأهيل الطلبة الذين سيؤدون الاختبار.

أبوظبي
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جامعة أبوظبي
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