«دبي للمرأة» تعزز مهارات المرأة القيادية بمنظور الفروسية

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي للمرأة النسخة الثامنة من برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2022، وذلك ضمن العديد من البرامج التدريبية المُتخصصة في تطوير المهارات القيادية والذاتية التي توفرها المؤسسة بشكل دوري، وتستهدف بها الموظفات الإماراتيات من مختلف القطاعات والمجالات.

وشاركت في هذه الدورة 24 موظفة من كلٍ من: هيئة كهرباء ومياه دبي، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، النيابة العامة في دبي، دوكاب، هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة نور دبي. ويتيح البرنامج للمشاركات فيه فرصة تدريبية بمنهج مبتكر يركز على فهم المهارات القيادية المكتسبة من الفروسية بالاستفادة من البيئة التي توفرها، والأجواء المغايرة لبيئة العمل الأساسية التي تعودت المشاركات على العمل فيها، بهدف التعرف على مهاراتهن وقدراتهن المختلفة في التعامل مع التحديات وتطوير أدوات بناء الثقة بالنفس، واكتساب المهارات القيادية في كل الظروف. وأكدت شمسة صالح، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن المؤسسة، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تركز على تأهيل المرأة الإماراتية الواعدة للاضطلاع بدورها الوطني والاجتماعي من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للتعامل مع مُختلف التحديات المهنية.

وأضافت: «إن تطوير الكفاءات والمهارات القيادية لزيادة تمثيل المرأة وتعزيز فرص تقلدها مناصب قيادية في مختلف المجالات، من المحاور الرئيسة لاستراتيجية مؤسسة دبي للمرأة للعام 2023 -2027»، مؤكدةً أن هذا المحور يدعم تطلعات العديد من الإماراتيات الطموحات، كما يسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل المبنية على أساس التأهيل والجدارة.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إلى أن مواصلة تنظيم برنامج «مهارات القيادة من منظور الفروسية» للمرة الثامنة على التوالي، يرجع للنجاح الكبير والأثر الإيجابي الذي أحدثه لنحو 200 موظفة إماراتية انتسبن له على خلال الدورات الثماني، مُشيدةً بمنهجه المُبتكر والمتكامل.