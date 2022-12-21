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الجامعة القاسمية تتفاهم مع جامعتي إندونيسيا و«الألمانية الأردنية»

خلال توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة الإسلامية العالمية (من المصدر)
22 ديسمبر 2022 01:23

الشارقة (الاتحاد) 

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وقعت الجامعة القاسمية والجامعة الإسلامية العالمية في إندونيسيا، في مقر الجامعة بجاكرتا مذكرة تفاهم في عدد من المجالات العلمية والأكاديمية المشتركة.
وقع المذكرة عن الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة، بينما وقع عن الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور قمر الدين هدايت مدير الجامعة، في حضور عدد من مسؤولي الجامعة الإسلامية والدكتور زكريا نوح، مدير مكتب العلاقات الدولية واستقطاب الطلاب بالجامعة القاسمية.
كما وقعت الجامعة القاسمية والجامعة الألمانية الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وضمان الجودة والأعتماد الأكاديمي.
وقع المذكرة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، والدكتور علاء الدين الحلحولي رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، وشهد حفل التوقيع عدد من المسؤولين بالجامعتين.
وتشكل مذكرتا التفاهم تكاملاً بين الجامعة القاسمية والجامعتين، في إطار الجهود الحثيثة لتوسيع التعاون الدولي في مجالات الشراكة الأكاديمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في عدد من المجالات البحثية والعلمية وتبادل الخبرات والزيارات الأكاديمية والطلابية وتعليم اللغة العربية.
وأكد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة أن الجامعة القاسمية تحرص على تعزيز أشكال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، وأن الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية تشجع على البحث العلمي والتعاون الأكاديمي الدولي، لذلك ترحب الجامعة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية في إندونيسيا والجامعة الألمانية الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات الأكاديمية المشتركة.

الجامعة القاسمية
الإمارات
الشارقة
الجامعة الإسلامية العالمية
إندونيسيا
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