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الإمارات

بلدية منطقة الظفرة تختتم مشاركتها في مهرجان السلع البحري

من ختام مشاركة البلدية في مهرجان السلع البحري (وام)
22 ديسمبر 2022 01:22

الظفرة (وام)

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اختتمت بلدية منطقة الظفرة مشاركتها في مهرجان السلع البحري، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حيث قدمت البلدية دعماً لوجستياً مميزاً، وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع اللجنة وتقديم جميع الخدمات التي أسهمت في إنجاح المهرجان.
وزار محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة المهرجان، واطلع على الأنشطة والفعاليات المتنوعة والأجنحة المصاحبة التي تضم أدوات التراث البحري التي تزخر به دولة الإمارات، وتحرص قيادتنا الرشيدة على دعم المهرجانات التي تبرز الموروث الشعبي والتراث الإماراتي المتنوع.
وقامت البلدية بالتعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير والشركات العاملة، بالمحافظة على نظافة موقع المهرجان، إضافة إلى أعمال التزيين بالإنارة وتركيب الأعلام، وتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة لإسعاد المجتمع، تضمنت مسابقات ثقافية للجمهور وتقدم الجوائز للفائزين، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار مع الشركاء المحليين.
كما استعرضت البلدية خلال جناحها في المهرجان المشاريع التي تم إنجازها والمشاريع التي يجري تنفيذها، إضافة إلى توزيع شتلات وبذور النباتات البرية على الزوار بهدف نشر التوعية بأهمية النباتات البرية، وإكثارها والمحافظة عليها.
وتهتم البلدية بالمشاركة والدعم في جميع المهرجانات التي تقام بالمنطقة للمساهمة في إبراز الموروث الثقافي والمحافظة على التراث والهوية الوطنية ونقل التراث للأجيال، وتحفيزهم على ممارسته لإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى شعوب العالم، وكذلك الترويج للمدن الساحلية والرياضات البحرية المختلفة.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
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