وفد من «البيطرية الملكية» البريطانية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس الكلية البيطرية الملكية بإنجلترا، والوفد المرافق له، في إطار التنسيق المشترك حول البرامج المتخصصة في مجال علوم الثروة الحيوانية والطب البيطري.

وناقش رئيس الدائرة مع الوفد الجهود والخطط التي تبذلها حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير الموارد النباتية والحيوانية، وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي..

وتطرق رئيس الدائرة مع الوفد إلى التعاون البحثي، وتبادل الخبرات في مجال العلوم الزراعية والبيطرية، والعناية بالثروة الحيوانية، بما يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقال الدكتور خليفة الطنيجي: ناقشنا عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع البحوث الزراعية والبيطرية، وتبني التكنولوجيا والممارسات الزراعية الحديثة، وطرح وتطوير البرامج الأكاديمية التي تخدم الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى الأبحاث والابتكارات الزراعية، والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية، من خلال تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك ومؤسسات البحث العلمي المحلية والعالمية، لإقامة المشروعات النوعية المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية.