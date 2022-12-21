«النقل المتكامل»: 26 جسراً لـ «المشاة» مستقبلاً

هالة الخياط (أبوظبي)

يدرس مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنفيذ 26 جسراً جديداً للمشاة مستقبلاً، موزعة في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، لتفادي حوادث الوفيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للطريق من قبل المشاة، وقطع الشوارع من الأماكن غير المخصصة لذلك.

وأوضحت المهندسة سمية سعيد النيادي، رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن اقتراح تنفيذ جسور جديدة للمشاة منبثق من الدراسات التي أجرتها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، والتي تبين خلالها ارتفاع نسبة الوفيات بين المشاة نتيجة الاستخدام الخاطئ للطريق، وقطع الشوارع الرئيسية والمزدحمة من الأماكن غير المخصصة لذلك.

وقالت النيادي، إن «تنفيذ جسور المشاة سيتم من قبل الدار العقارية، وهي حالياً قيد التصميم، وتم اختيار المناطق التي سيتم إنشاء الجسور فيها، بما يفيد في تقليل نسبة وفيات حوادث المشاة».

وأفادت النيادي بأن المركز اعتمد مؤخراً دليل إدارة الحركة المرورية، وخطة جديدة للمشاة، والآن في طور اعتماد دليل سياسات استخدام الدراجات النارية لأغراض توصيل الطلبات، بما يهدف في مجمله إلى تخفيض الحوادث والتقليل من شدة الحادث، سواء بالإصابات الشديدة أو الوفاة. وأشارت النيادي، إلى أن اختيار أماكن جسور المشاة أو معابر المشاة أو الإشارات الضوئية المحكومة، يتم حسب معايير تتمثل في حاجة المنطقة بعد رصد ارتفاع لحالات الوفيات الناتجة عن الممارسات الخاطئة من مستخدمي الطريق، أو في مناطق المدارس، أو المناطق المحيطة بالمساجد أو مراكز التسوق التجارية أو المناطق المزدحمة.وأكدت النيادي، اهتمام اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل وتضم في عضويتها كلاً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة ومركز النقل المتكامل، بتنفيذ الحملات التي تعزز من وعي الجمهور بالسلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، وما قد ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وترسيخ مفهوم السلامة المرورية على الطرق، بما ينسجم مع استراتيجية الرؤية الصفرية التي أطلقتها مؤخراً، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في رفع جودة الحياة، وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أماناً، والهادفة إلى خفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق وصولاً إلى صفر وفيات.



