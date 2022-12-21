69 موظفاً يتدربون على أمن المعلومات

الشارقة (الاتحاد)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة خلال الفترة من 20 إلى 22 من ديسمبر 2022 الجاري، البرنامج التدريبي «أمن المعلومات»، بمشاركة 69 موظفاً من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة. وذلك ضمن سلسلة البرامج التأسيسية التخصصية والتدريبية التي تنظمها الدائرة خلال الشهر الجاري.

وتناول البرنامج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams، أهمية الحفاظ على المعلومات بالنسبة للأفراد والمؤسسات ومراحل الأرشفة وتاريخ تطورها.

وتعرف المشاركون على خطوات أمن الوثائق والمستندات وفحصها، وأنماط مكافحة التلاعب بها، وكيفية الحفاظ على شكل الأختام وأنواع الأحبار، والطريقة التي يمكن كشف التزوير وإزالة جزء من المعلومات بها، وطريقة التعامل مع أنواع التزوير المختلفة.

كما استعرض البرنامج أهمية أمن الحواسيب ومراكز المعلومات التي تعد من أهم ركائز الأمن الوطني حيث تساهم البيانات المحفوظة في إنجاز العمليات الاقتصادية والأمنية.

وشرح البرنامج أدوات إثبات الهوية على الإنترنت والهندسة الاجتماعية وكيفية تفادي مواقع التصيد عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي وكيفية سرعة كشف التنمر الإلكتروني، وأفضل الممارسات للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من الحسابات المزيفة.