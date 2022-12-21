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حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية

حاكم الشارقة يوجه بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي
21 ديسمبر 2022 21:52

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية في الشارقة.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن هذا المركز سيقوم بعمل شبه حجز للمرضى العقليين لمعالجة أعداد بسيطة منهم ومنحهم جرعات التهدئة اللازمة وإعادتهم إلى عوائلهم سالمين.

ولفت سموه إلى أن من أهم مهام هذا المركز هو الإشراف النفسي والجسدي الكامل على المرضى.

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