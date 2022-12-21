الخميس 22 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
3 محطات أرضية عالمية للتواصل مع «المستكشف راشد»
«النقل المتكامل»: 26 جسراً لـ «المشاة» مستقبلاً
حظر الأكياس البلاستيكية في أم القيوين العام المقبل
وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: «تطمين».. تتبع مراحل تصنيع 5050 دواء
سلطان القاسمي يطلق السياسة الجديدة للموارد البشرية لإمارة الشارقة
حاكم الفجيرة يستقبل فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية
حميد النعيمي يصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عبدالله بن زايد: الإمارات تحرص على الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل
استمرار تلقي طلبات المشاركة في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. القمة العالمية للمرأة 2023 تنطلق فبراير المقبل
«الصحة» تدعو المتعاملين للاستفادة من خدماتها الرقمية
فريق إماراتي إلى التصفيات النهائية لمسابقة «تقنية المعلومات والاتصالات»
«حماية البيئة والتنمية» برأس الخيمة لـ«الاتحاد»: الكهوف الصناعية البحرية زادت المخزون السمكي
69 موظفاً يتدربون على أمن المعلومات
أمطار على مناطق بالدولة
«دبي للمرأة» تعزز مهارات المرأة القيادية بمنظور الفروسية
أسباير تعلن عن 4 مقاعد ضمن برنامج البروفيسور الزائر الدولي
انعقاد أعمال اللجنة المشتركة مع بروناي دار السلام في أبوظبي
«طرق دبي» تعتمد خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2023 - 2030
سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية اليمن
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية
حاكم الشارقة يوجه بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي
21 ديسمبر 2022 21:52
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية في الشارقة.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن هذا المركز سيقوم بعمل شبه حجز للمرضى العقليين لمعالجة أعداد بسيطة منهم ومنحهم جرعات التهدئة اللازمة وإعادتهم إلى عوائلهم سالمين.
ولفت سموه إلى أن من أهم مهام هذا المركز هو الإشراف النفسي والجسدي الكامل على المرضى.
أخبار ذات صلة
حصاد 2022: مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع.. والمواطن أولوية القيادة
ملك مملكة إسواتيني: نتطلع لتعزيز العلاقات مع الإمارات
المصدر: وام
الإمارات
حاكم الشارقة
الأكثر قراءة
الإمارات
بلدية أبوظبي تسمح بالشواء في 24 حديقة
18 ديسمبر 2022
عربي ودولي
البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 بالسودان
21 ديسمبر 2022
عربي ودولي
الأردن.. مقتل 3 رجال أمن بمداهمة خلية إرهابية
20 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
عربي ودولي
ألمانيا تحذّر من التخلى عن ضحايا الجوع في أفريقيا
اليوم 17:00
الرياضي
استحداث بطولة للجمهور في كأس آل مكتوم للتجديف
اليوم 17:00
عربي ودولي
لوكاشينكو ينفي انتقادات بشأن نشر قوات قرب أوكرانيا
اليوم 16:48
الرياضي
«الفرسان» و«النواخذة» في واجهة «دوري 21»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©