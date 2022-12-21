إطلاق منصة مخصصة للراغبين بالعمل عن بُعد بدبي

أعلن موقع "اير بي ان بي " Airbnb عن إطلاق منصة العمل عن بُعد في دبي وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف توفير معلومات شاملة ومتكاملة للراغبين بالعمل عن بُعد.
توفر المنصة المساعدة اللازمة للراغبين بالإقامة والعمل في دبي من خلال تزويدهم بالأفكار حول العروض المحلية للإقامة لفترات طويلة بالإضافة إلى معلومات عن شروط دخول الإمارة وسياسات التأشيرات الخاصة بالدولة.
كما أطلقت" Airbnb " في وقت مبكر من هذا العام مبادرةً مخصصة لتسهيل العيش والعمل في جميع أنحاء العالم من خلال تحديد الوجهات الأكثر ملاءمةً للعمل عن بعد واختيرت دبي كواحدة من أفضل 20 وجهة على مستوى العالم إلى جانب جزر الكناري وتايلاند ودول الكاريبي والعديد من الوجهات الأخرى.
ويشهد برنامج "العيش والعمل في أي مكان" Live and Work Anywhere تعاون Airbnb الذي أطلق بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتقديم المعلومات اللازمة حول الإمارة لجميع الراغبين بالعمل عن بعد في المدينة، ممن يبحثون عن الإرشادات والوجهات المناسبة للإقامة لفترات طويلة.
وقالت فيلما كوركور ان مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا في Airbnb"": تعد دبي وجهة رائدةً عالمياً في تسهيل العمل عن بعد.. ونرغب بالعمل معاً لتوفير الخدمات الحديثة المرنة للراغبين بالعمل والسفر في ظل تنامي هذا التوجه فضلاً عن مساعدة الإمارة على الاستفادة من العوائد الاقتصادية لهذا النوع الجديد من السياحة.
من جهته قال سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن موقع الإمارة وبيئتها الداعمة للأعمال بالإضافة إلى الإجراءات المبسطة لاستصدار التأشيرات أسهم في تعزيز مكانة دبي لتصبح وجهة مفضلة للراغبين بالعمل عن بعد حول العالم وذلك في إطار حرص المدينة والتزامها بالمساهمة في نمو الأعمال واستقطاب الكوادر الموهوبة وتلبية احتياجاتهم.
وأكد أهمية التعاون مع "اير ابي ان بي" لاستقطاب المزيد من الأشخاص وخصوصا أن دبي تعتبر مدينة متعددة الثقافات وتحتضن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية وتقدم لهم فرص عمل استثنائية وأنماط حياة مميزة مع ما تقدمه من تجارب تسوق فريدة، وتذوق أنواع متعددة من المأكولات المحلية وكذلك العالمية لمطاعم حائزة على نجوم"ميشلان" إلى جانب الاستمتاع بالشواطئ الرملية والحدائق الترفيهية الرائعة واستضافتها الكثير من الفعاليات التي تثري المشهد الثقافي الذي تتميز به الإمارة.