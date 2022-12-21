الإمارات تدين قرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات
الإمارات تدين قرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات
21 ديسمبر 2022 20:11
أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة الإمارات الشديدة لقرار طالبان الأخير بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، وفق نشره نشره الحساب الرسمي لبعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم عبر «تويتر».