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الإمارات تدين قرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات

الإمارات تدين قرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات
21 ديسمبر 2022 20:11

أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة الإمارات الشديدة لقرار طالبان الأخير بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستان، والذي يعد المثال الأحدث على القيود المفروضة منذ أغسطس 2021، من أجل حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من الحياة العامة، وفق نشره نشره الحساب الرسمي لبعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم عبر «تويتر».

وقال البيان إن القرار يهدد جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني.

وتشدد دولة الإمارات على أن القرار، وما سبقه من حظر التعليم الثانوي للفتيات، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، ولذلك يجب التراجع عنه فوراَ.

وأكدت الدولة على التزامها الراسخ بدعم سيادة واستقرار وأمن وازدهار أفغانستان، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم
أفغانستان
الإمارات
طالبان
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