تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب شمالاً نهاراً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:42.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 21:46 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.