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شرطة أبوظبي تحث على الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة

شرطة أبوظبي
21 ديسمبر 2022 11:21

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة وافساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف، موضحة أن القيادة البطيئة وخصوصاً في المسار الأيسر على الطرق السريعة تتسبب في إرباك الآخرين، وتعرقل حركة السير والمرور.

وحثت السائقين في فيديو بثته عبر التوعية المرورية الرقمية على الالتزام بإرشادات مهمة من أجل سلامتهم على الطريق وهي : إفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف من اجل سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين، وعدم القيادة ببطء في المسار الأيسر مسار التجاوز، والالتزام بعدم القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر مسار التجاوز لأنها تسبب ارباكاً في الحركة المرورية وزيادة في كثافة أعداد المركبات والتسبب في الازدحام على الطرق، كما تتسبب القيادة البطيئة في عرقلة حركة السير والمرور وقد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

كما دعت إلى أهمية إفساح الطريق للمركبات التي لها افضلية القدوم من الخلف أو من جهة اليسار مسار التجاوز، الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعة أقل من السرعة المحددة على الطريق.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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