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تمديد مهرجان أم الإمارات تلبية للإقبال الجماهيري

تمديد مهرجان أم الإمارات تلبية للإقبال الجماهيري
21 ديسمبر 2022 11:09

يعود مهرجان أم الإمارات مجدداً إلى كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 23 ديسمبر 2022 حتى 1 يناير 2023، مع تمديد فترة إقامته تلبيةً للإقبال الجماهيري الكبير.

ويرحب الحدث الترفيهي الأكثر تميزاً وتنوعاً في المنطقة بزواره من جديد، عقب النجاح الاستثنائي الذي حققه على مدار 10 أيام في الفترة من 9-18 ديسمبر، من خلال باقة متميزة من الحفلات الموسيقية، والعروض الفنية الحية، وتجارب التسوق والطهي العالمية، والأنشطة العائلية الممتعة.

وينتظر زوار المهرجان المزيد من الفعاليات والعروض الترفيهية والفنية الجديدة وأشهى المأكولات ومفاهيم الطهي المبتكرة التي ستجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بموسم الأعياد واستقبال العام الجديد في أجواء من المرح والبهجة. علاوة على ذلك، يوفر مهرجان أم الإمارات موقعاً مثالياً لمشاهدة استعراضات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة على كورنيش أبوظبي، وصناعة ذكريات لا تنسى.

ويمنح الحدث جمهوره فرصة إضافية للاستمتاع بتجارب مناطقه الست المتميزة التي تزخر بمنتجات تقدمها علامات تجارية إقليمية وعالمية ومطاعم ونكهات ومأكولات ومشروبات من جميع أنحاء العالم إلى جانب أنشطة وألعاب فريدة ومتنوعة للزوار من جميع الأعمار.

وتعتبر سلامة جميع الموظفين والزوار في مهرجان أم الإمارات من أهم الأولويات، حيث يتم تنظيم المهرجان بموجب شهادة الأمان (Go-Safe)، وهو برنامج أطلقته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتطبيق معايير عالمية للسلامة والنظافة في الفنادق والمعالم السياحية والأماكن في جميع أنحاء الإمارة.

وستنطلق الفعاليات يومياً من الساعة 4 مساءً حتى منتصف الليل، ما عدا ليلة رأس السنة والتي يمكن للزوار الاستمتاع فيها بالمهرجان حتى الساعة 1 صباحاً.

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المصدر: وام
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