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بلدية أبوظبي: إنجاز تحسين نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع

بلدية أبوظبي: إنجاز تحسين نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع
21 ديسمبر 2022 10:11

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي - التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية - أعمال مشروع تحسين وإعادة تأهيل نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع في أبوظبي بما يتطابق مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية إمارة أبوظبي، ونمط الحياة وجودتها.

ويندرج هذا المشروع ضمن الخطة العامة الهادفة إلى رفع كفاءة المرافق الخدمية، وتطوير مكونات البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الجمالي للمرافق العامة، وزيادة العمر الافتراضي للنفق.

وقد شمل المشروع تحسين وإعادة تأهيل المظهر العام لجدران نفق المركبات المؤدي إلى جسر المقطع، وتنفيذ الأعمال التجميلية بما يتطابق مع أعلى معايير الجودة، وصيانة المكونات السطحية للنفق، وتركيب البلاط التجميلي، والأصباغ، والمزيد من الأعمال التي منحت النفق مظهراً جمالياً متناسقاً، حيث تم تنفيذ المشروع وفقاً لمعايير الاستدامة المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تنفذ - وفقاً لخطة صيانة وتأهيل متواصلة - أعمال تطوير وتأهيل منظومة البنية التحتية في أبوظبي لتعزيز مظهرها الحضاري، ورفع كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة، وتوفير أفضل المرافق والبنى التحتية الحديثة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
أبوظبي
جسر المقطع
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