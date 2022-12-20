الإمارات: نقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات

عمّان (الاتحاد، وام)

بالإنابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نسخته الثانية أمس، بمشاركة إقليمية ودولية.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود كافة المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للعراق وشعبه، وفي مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية ومحاولات النيل من سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشدداً على أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة برمتها وتعزيز لأمنها.

وقال سموه في تصريح: إن منهج دولة الإمارات العربية المتحدة ثابت في مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والتطرف والكراهية، إضافة إلى تغليب لغة الحوار والعقل والدبلوماسية والحلول السياسية بين الدول، بجانب التركيز على البعد الإنساني، وبناء جسور التواصل والتفاهم.

وشدد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على ضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر.

وأشار سموه إلى جهود الحكومة العراقية في تنظيم مؤتمر «بغداد الأول للتعاون والشراكة» ونجاحه والذي يعد خطوة مهمة لعودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه العربي والإقليمي، ولا شك أن الحضور الإقليمي والدولي الرفيع للمؤتمر المنصرم، إنما يعبر عن اهتمام المنطقة والعالم بأسره لدعم العراق والوقوف إلى جانبه خلال هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن أمله أن يتم البناء على مخرجات المؤتمر الأول وتعزيز التعاون مع العراق والوقوف إلى جانبه لمواجهة كل ما يعترضه من تحديات ودعم جهوده في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجاباً على العراق وشعبه. وأشار سموه إلى أن المؤتمر في نسخته الثانية يشكل فرصة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العراق وتؤثر على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أننا نؤمن بأن استمرار الحوار، والتواصل بين دول المنطقة، وتكامل وتضافر الجهود المشتركة هي السبيل الأفضل نحو مستقبل مزدهر للعراق والمنطقة.

وأعرب سموه، في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقتين والجمهورية الفرنسية الصديقة على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لتنظيم مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، والذي يأتي استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد في بغداد خلال شهر أغسطس عام 2021.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي قد وصل أمس إلى مطار الملكة علياء الدولي على رأس وفد الدولة للمشاركة في المؤتمر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، ودولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.

رافق سموه وفد ضم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حميد عبيد خليفة أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وجرت لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد الأردن، خلال استراحة قصيرة في الصالة الملكية، الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.