حمد الشرقي يستقبل أوائل دفعات كلية خليفة بن زايد الجوية

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، الخريجين الحاصلين على المركز الأول على دفعاتهم من كلية خليفة بن زايد الجوية.

واستقبل سموه كلاً من سعيد إبراهيم سعيد السماحي الحاصل على المركز الأول في مجموع العلامات، والمركز الأول في الطيران العملي وسيف الشرف، والملازم طيار فلاح سالم الخديم الضنحاني الأول في الطيران العملي pc7، وأحمد سعيد حسن اليماحي الحاصل على المركز الأول في الرماية على دفعته.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة، الخريجين الشباب وذويهم على إنجازهم المشرف، داعياً سموه إياهم إلى ضرورة مواصلة رحلة التميز واكتساب العلوم في المجالات كافة، وتنمية قدراتهم ليكونوا مساهمين فاعلين في خدمة الوطن وبناء نهضته.

وعبّر الخريجون عن سعادتهم باستقبال سموه لهم، وتشجيعه الدائم للشباب على الإخلاص في العمل، وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التميز والنجاح.

حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.