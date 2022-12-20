ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة (وام)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القطاعات المهمة في العمل الحكومي، والعمل على تطوير مختلف الخدمات، بما يعزز من مكانة الشارقة الرائدة ثقافياً واجتماعياً وسياحياً واقتصادياً.

وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2023م، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

واطلع المجلس على دراسة أثر خدمات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والهادفة لقياس عدد من المؤشرات المؤثرة في تأسيس وإدارة المشاريع، ومدى الاستفادة من خدمات المؤسسة، والنمو المستقبلي المتوقع.

وشملت الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية من مختلف المشاريع المدعمة من قبل المؤسسة في مدن ومناطق إمارة الشارقة، قياس خبرة ومهارة مالك المشروع، والتخطيط لتأسيس المشاريع، والعاملين والوظائف التي توفرها، والأثر الاقتصادي على الإمارة.

دراسة

خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي بينت مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، واستفادة المشاريع من الخدمات المقدمة مثل الإعفاءات الحكومية والبرامج التدريبية والورش والفعاليات المتنوعة والمجتمعية.

واطلع المجلس على عرض حول منصة تواصل التعليمية الإلكترونية الهادفة لتعزيز مكانة الشارقة في شبكة اليونيسكو العالمية لمدن التعليم، وتعزيز دور مجلس الشارقة للتعليم في مجال التعليم الرقمي، والمساهمة في نشر العلم والمعرفة.

وتضم المنصة التي تتميز بالعديد من الخصائص التقنية الميسرة والمحفزة لعملية التعليم، مجموعة من الخدمات مثل الطفولة المبكرة، وخدمات الطلاب، وخدمات كبار السن، وبوابة المتميزين، والمكتبة.