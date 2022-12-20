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«الشؤون الاجتماعية» تعتمد تقريرها حول «تنظيم العمل التطوعي»

جانب من الاجتماع (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:01

دبي (الاتحاد)

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 اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة ضرار حميد بالهول، رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، تقريرها حول موضوع تنظيم العمل التطوعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي، مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، وجميلة أحمد المهيري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واعتمدت اللجنة تقرير الموضوع ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.

الشؤون الاجتماعية
الموارد البشرية
المجلس الوطني الاتحادي
دبي
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