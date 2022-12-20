الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

كتاب يوثق العلاقات الإماراتية الكازاخستانية

سفير كازاخستان خلال إطلاق الكتاب (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:01

هالة الخياط (أبوظبي)

دشن ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الخاص بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد ماديار في مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر السفارة بأبوظبي، بمناسبة تدشين كتاب بعنوان: «30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وكازاخستان»، أن الأهداف الطموحة للبلدين والتطلعات المتشابهة والاحترام المتبادل حوّلت العلاقات الكازاخية الإماراتية إلى أنجح مثال للتعاون الثنائي والمثمر. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن
الإمارات تحذّر من حيازة الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا

وقال: «لقد فتح مسار السياسة الداخلية والخارجية لكازاخستان الباب لتوسيع التعاون مع الإمارات، وأن العلاقات المميزة بين البلدين أسهمت خلال هذا العام في إنشاء كازاخستان العادلة ذات مجتمع مزدهر ونظام سياسي أكثر حيوية وتنافسية».
وحول التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار السفير الى بلوغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام 592 مليون دولار، والصادرات من كازاخستان إلى الإمارات 544.6 مليون دولار، والواردات بلغت 47.4 مليون دولار، مسترشداً ببيانات البنك الوطني لجمهورية كازاخستان للفترة 2005-2021، التي ذكرت بأن إجمالي تدفق الاستثمارات المباشرة من الإمارات إلى كازاخستان بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي، ومن كازاخستان إلى الإمارات أكثر من 1 مليار دولار أمريكي، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي تدفق الاستثمار المباشر من الإمارات 128.7 مليون دولار.
وحول الكتاب الخاص بمرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال السفير ماديار: «لقد تم إعداد الكتاب بالتعاون الوثيق بين الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات وسفارة كازاخستان في أبوظبي، حيث حولت الأهداف الطموحة للبلدين والتطلعات المتشابهة والاحترام المتبادل العلاقات الكازاخستانية الإماراتية إلى أنجح مثال للتعاون بين منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط. 

الإمارات
كازاخستان
ماديار مينيليكوف
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©