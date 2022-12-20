كتاب يوثق العلاقات الإماراتية الكازاخستانية

هالة الخياط (أبوظبي)

دشن ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الخاص بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد ماديار في مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر السفارة بأبوظبي، بمناسبة تدشين كتاب بعنوان: «30 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وكازاخستان»، أن الأهداف الطموحة للبلدين والتطلعات المتشابهة والاحترام المتبادل حوّلت العلاقات الكازاخية الإماراتية إلى أنجح مثال للتعاون الثنائي والمثمر.

وقال: «لقد فتح مسار السياسة الداخلية والخارجية لكازاخستان الباب لتوسيع التعاون مع الإمارات، وأن العلاقات المميزة بين البلدين أسهمت خلال هذا العام في إنشاء كازاخستان العادلة ذات مجتمع مزدهر ونظام سياسي أكثر حيوية وتنافسية».

وحول التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار السفير الى بلوغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام 592 مليون دولار، والصادرات من كازاخستان إلى الإمارات 544.6 مليون دولار، والواردات بلغت 47.4 مليون دولار، مسترشداً ببيانات البنك الوطني لجمهورية كازاخستان للفترة 2005-2021، التي ذكرت بأن إجمالي تدفق الاستثمارات المباشرة من الإمارات إلى كازاخستان بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي، ومن كازاخستان إلى الإمارات أكثر من 1 مليار دولار أمريكي، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي تدفق الاستثمار المباشر من الإمارات 128.7 مليون دولار.

وحول الكتاب الخاص بمرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال السفير ماديار: «لقد تم إعداد الكتاب بالتعاون الوثيق بين الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات وسفارة كازاخستان في أبوظبي، حيث حولت الأهداف الطموحة للبلدين والتطلعات المتشابهة والاحترام المتبادل العلاقات الكازاخستانية الإماراتية إلى أنجح مثال للتعاون بين منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط.