مكتوم الشريفي: التضامن الإنساني يعزز استدامة أمن ورفاهية المجتمعات

أبوظبي (وام)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إيمان دولة الإمارات بالتضامن الإنساني، وأهميته في تعزيز استدامة أمن ورفاهية المجتمعات ومواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها شعوب العالم. وأوضح - في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني، والذي يصادف 20 ديسمبر من كل عام - أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول الداعمة لجهود التضامن الإنساني ومساعدة المحتاجين بكافة أشكال الدعم والتضامن لمواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية تعزيزاً لأمن واستقرار شعوب العالم. ولفت إلى أن القيادة الرشيدة تبنت مبادئ التضامن الإنساني مع شعوب العالم كافة منذ تأسيس الدولة سيراً على النهج الإنساني الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتواصلت مسيرة الخير والعمل الإنساني إلى يومنا هذا. وأضاف: «إننا نعتز بنهج دولة الإمارات في تبنيها لمفاهيم التضامن الإنساني والعمل الخيري والذي أدرجته ضمن المبادئ العشرة لـ« وثيقة الخمسين»، إذ ورد في المبدأ التاسع أن«المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظّاً»، مؤكّدةً أنها لا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات». وأشار إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي وحرصها الدائم على المشاركة في أي مبادرات أو برامج تهدف الى تعزيز قيم التضامن في العمل الشرطي، والعمل المستمر على تطوير مبادرات شرطية، ترسخ قيمة التضامن في المؤسسة الشرطية بمختلف أشكاله من خلال تقديم الدعم والتضامن لكافة المحتاجين للدعم والمساندة في مختلف المواقف الأمنية والإنسانية.