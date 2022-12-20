معهد الابتكار التكنولوجي يطلق «تحدي التتبع بالأشعة تحت الحمراء»

أبوظبي (وام)

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز البحثي العالمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من خلال مركز بحوث الروبوتات المستقلة التابع له، مسابقة لحشد المصادر والمعلومات تحت عنوان «تحدي التتبع بالأشعة تحت الحمراء»، بهدف تطوير خوارزميات لمعالجة وتفسير المعلومات من مستشعرات التصوير الحراري. وتستطيع المركبات البرية المستقلة فهم البيئة المحيطة بها من خلال تطبيق خوارزميات قائمة على التعلم العميق إلى جانب المعلومات الإدراكية المكتسبة من مستشعراتها.. أما أثناء الليل وفي ظل تدني مستوى الضوء، فإن استخدام جهاز التصوير القياسي باللون الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) لا يعد كافياً، ويكمن الحل في استخدام مستشعرات التصوير الحراري التي تستطيع التقاط بيانات الحرارة بدلاً من الضوء.

وفي هذا الإطار، سيستعين معهد الابتكار التكنولوجي بمسابقة حشد المصادر والمعلومات لاكتشاف الحلول القائمة على التعلم الآلي التي يمكنها اكتشاف الأجسام في الظلام وتعقبها وإعادة التعرف عليها باستخدام معلومات الحرارة فقط، علماً أن باب المشاركة في التحدي مفتوح الآن أمام المبتكرين والشركات الناشئة ومعاهد البحوث وطلاب الجامعات، وسيمنح التحدي الفائزين ما مجموعه 75000 دولار.